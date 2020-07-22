Болельщики возвращаются на украинские стадионы.
Максим Степанов и Андрей Павелко договорились, фото УАФ
22 июля 2020, 16:42
На матчах плей-офф за путевку в Лигу Европы болельщики могут прийти на стадионы — сообщил на своей страничке в Facebook президент УАФ Андрей Павелко.
После встречи с министром охраны здоровья Украины Максимом Степановым УАФ получила разрешение в тестовом режиме заполнить стадионы на полуфиналах и финале плей-офф на 25 процентов вместимости.
Полуфиналы плей-офф Колос — Днепр-1 и Александрия — Мариуполь пройдут на стадионах Динамо имени В.В.Лобановского в Киеве и Ника в Александрии. Финал состоится 29 июля на поле финалиста, занявшего более высокое место в чемпионате.
Ранее стали известны арбитры полуфиналов.