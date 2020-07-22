Украина

Болельщики возвращаются на украинские стадионы.

На матчах плей-офф за путевку в Лигу Европы болельщики могут прийти на стадионы — сообщил на своей страничке в Facebook президент УАФ Андрей Павелко.

После встречи с министром охраны здоровья Украины Максимом Степановым УАФ получила разрешение в тестовом режиме заполнить стадионы на полуфиналах и финале плей-офф на 25 процентов вместимости.

Полуфиналы плей-офф Колос — Днепр-1 и Александрия — Мариуполь пройдут на стадионах Динамо имени В.В.Лобановского в Киеве и Ника в Александрии. Финал состоится 29 июля на поле финалиста, занявшего более высокое место в чемпионате.

Ранее стали известны арбитры полуфиналов.