Украина

Наставник Мариуполя высказался о предстоящем матче с Александрией в рамках полуфинала плей-офф УПЛ.

Мариуполь занял второе место в нижней шестерке украинской Премьер-лиги по итогам сезона-2019/20, что предоставило команде возможность побороться за путевку в квалификацию Лиги Европы. Главный тренер "азовцев" Александр Бабич прокомментировал предстоящий матч с Александрией, с которой его команда встретится в рамках полуфинала плей-офф.

"Матчи плей-офф – это нововведение в нашем чемпионате. И я могу сказать, это добавило чемпионата интриги. Стало интереснее и непредсказуемее. Всего два матча и любая из четырех команд может завоевать путевку в квалификацию Лиги Европы".

"Мы уважаем Александрию, но не боимся. Надеюсь, будет хорошая игра. Наши поединки с Александрией всегда получаются голевыми – не помню, чтобы мы сыграли 0:0. Готовимся, настраиваемся показать хороший футбол. Самое главное, чтобы никто не помешал. Больше переживаем, чтобы люди, которые будут обслуживать этот матч, трактовали моменты одинаково и чтобы после игры мы обсуждали футбол, а не судейские ошибки".

"Против Александрии не будет ни первого, ни второго номера. Будет тактика, которая позволит нам пройти соперника. Можно играть первым, вторым, третьим номером, но результат будет на табло. Поэтому самое главное, чтобы после финального свистка счет на табло был в нашу пользу", — приводит слова Бабича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, полуфинал плей-офф чемпионата Украины между Александрией и Мариуполем состоится в субботу, 25-го июля. Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.