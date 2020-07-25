Украина

Прошедшие дни на Football.ua выдались очень горячими.

Вечером 22 июля украинские СМИ запестрели новостями о том, что президент Динамо Игорь Суркис ведет переговоры с Мирчей Луческу поводу работы на посту главного тренера. Само собой, первая и абсолютно логичная мысль — "что за вздор?".

Не может же Суркис в здравом уме и светлой памяти даже подумать о назначении человека, который много лет верой и правдой трудился во благо главного конкурента Динамо и позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес столичного клуба! Да и сам Луческу даже не станет слушать Суркиса, ведь его сердце и душа принадлежат Шахтеру!

Весь этот романтизм и какие-то адекватные жизненные принципы, похоже, остались позади и менее чем через сутки Луческу был представлен общественности как новый главный тренер Динамо. И тут началось...

По этой теме на Football.ua было написано более 3000 комментариев — наши пользователи показали себя во всей красе. При отборе лучших комментариев неоднократно приходилось брать паузу для вытирания слез или банальной передышки. Итак, вашему вниманию лучшие, на наш взгляд, комментарии по поводу прихода Луческу в Динамо.

Начнем с новости о переговорах, которая была воспринята с недоверием.

Позднее с появлением новых подробностей скепсис потихоньку угасал и вы начинали верить, что Суркис действительно ведет переговоры с Луческу. Конечно же, поверить смогли не все.

Долой негатив, переходим к самому интересному!

Румынские СМИ буквально за несколько часов до официального представления Луческу сообщили новость, которая окончательно добила фанатов Динамо. Так, появилась информация, что перед подписанием контракта с "бело-голубыми" Мирча Луческу лично попросит одобрение президента Шахтера Рината Ахметова.

И вот днем 23 июля на официальном сайте Динамо появилось красивое фото пожимающих руки Игоря Суркиса и Мирчи Луческу. 2020-й год продолжил нас шокировать.

Прекрасный двойной комментарий:

Был и призыв к конкретным действиям!

Поступило и такое предложение:

Желание пользователей — закон!

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