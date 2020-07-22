Украина

Румынский специалист может возглавить столичный клуб.

Динамо после увольнения Алексея Михайличенко ищет нового тренера для подготовки команды к следующему сезону.

Уже к выходу команды из отпуска, 30 июля, должно быть известно имя.

Как сообщает FootballHub, киевляне на данный момент ведут переговоры с бывшим тренером Шахтера Мирчей Луческу.

Источник утверждает, что румынский специалист пока не спешит подписывать контракт, но вероятность сделки растет с каждым часом.

Напомним, что Динамо также рассматривало кандидатуру Сергея Реброва, но тот отказался от предложения возглавить киевлян.