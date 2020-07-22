Румынский специалист может возглавить столичный клуб.
Мирча Луческу, getty images
22 июля 2020, 19:35
Динамо после увольнения Алексея Михайличенко ищет нового тренера для подготовки команды к следующему сезону.
Уже к выходу команды из отпуска, 30 июля, должно быть известно имя.
Как сообщает FootballHub, киевляне на данный момент ведут переговоры с бывшим тренером Шахтера Мирчей Луческу.
Источник утверждает, что румынский специалист пока не спешит подписывать контракт, но вероятность сделки растет с каждым часом.
Напомним, что Динамо также рассматривало кандидатуру Сергея Реброва, но тот отказался от предложения возглавить киевлян.