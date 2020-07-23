Украина

Румынский специалист дорожит дружбой с владельцем Шахтера.

Основным кандидатом на должность главного тренера Динамо считается Мирча Луческу, отдавший 12 лет карьеры принципиальному сопернику киевлян — Шахтеру.

Румынский специалист не торопится принимать предложение Динамо из-за дружеских отношений с Ринатом Ахметовым, сообщает Ziare.

Источник утверждает, что Луческу, в случае согласия, перед этим попросит одобрение владельца "горняков".

Игорь Суркис, в свою очередь, пытается убедить 74-летнего тренера окладом в размере почти трех миллионов евро в год.

Напомним, ожидается, что ассистентом Мирчи Луческу в Динамо станет Александр Спиридон.