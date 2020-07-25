Украина

Украинский специалист продолжит карьеру в Армении.

Бывший помощник Егише Меликяна в ПФК Львов Андрей Березовчук последовал за ним и в Алашкерт. Клуб сообщил о назначении Березовчука в своем Инстаграме.

Алашкерт занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Армении, отставая от лидирующего Арарата на пять очков.

ПФК Львов, доигрывавший кампанию без Меликяна, занял предпоследнее место в чемпионате Украины, опередив лишь не доигравшие сезон Карпаты.