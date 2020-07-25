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Главный тренер Александрии прокомментировал предстоящую игру плей-офф за Лигу Европы.

Александрия сыграет в полуфинале плей-офф за место в квалификации Лиги Европы с Мариуполем. После этого победитель пары сразится в финале с триумфатором противостояния Колос – Днепр-1.

К матчу александрийцы подходят в хорошем психологическом состоянии, ведь в предыдущих четырех турах они победили Десну, а также сыграли вничью с Зарей, Динамо и Шахтером.

"Конечно, это прибавило психологической уверенности, потому что перед этим было два неудачных матча с Динамо и Десной (поражения со счетом 1:5 – прим.). Я вижу, что у ребят сейчас совсем другое настроение", — рассказал Шаран Футбол News.

"Мы тщательно готовились к игре с Мариуполем. Но чтобы достичь тех кондиций, которые у нас были осенью прошлого года, еще работать и работать. На данном этапе мы довольны физическим состоянием команды. Я считаю, первым компонентом все равно является психологическая подготовка".

Матч Александрия – Мариуполь начнется сегодня в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.