Украина

Football.ua представляет анонс полуфинального матча плей-офф за путевку в Лигу Европы между Александрией и Мариуполем.

Во втором полуфинале плей-офф за право выступить в квалификации Лиги Европы Александрия примет Мариуполь.

Александрия — Мариуполь

Суббота, 25 июля, 19:30. Александрия, стадион Ника. Арбитр — Анатолий Абдула (Харьков). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

В отличие от первого полуфинала, в котором сойдутся дебютанты УПЛ, ни разу не выступавшие в еврокубках, Колос и Днепр-1, во втором за путевку в финал будут бороться команды, которые не только в каждом сезоне ставят перед собой задачу пробиться в континентальные турниры, но и уже испытали вкус Лиги Европы.

Несмотря на то, что вторую часть чемпионата Украины Александрия и Мариуполь провели на разных "этажах", однозначно говорить о том, что у представителя первой шестерки будет какое-то значительное преимущество над соперником из второй шестерки не стоит.

Александрия после возобновления чемпионата реально претендовала на второе место и путевку в Лигу чемпионов, но потом после серии неожиданных результатов и невразумительной игры сохранила шансы разве что на плей-офф, в котором и сыграет.

Впрочем, финишировала Александрия четырехматчевой беспроигрышной серией, что, по словам тренера команды Владимира Шарана, вернуло его подопечным уверенность в своих силах.

А вот в чем у Александрии действительно будет преимущество, так это в факторе своего поля. И если во времена футбола без зрителей преимущество своего поля было формальностью, то даже заполненная на 25% (по регламенту) Ника сможет вдохновить хозяев. И если есть определенные сомнения, что Колос и Днепр-1 смогут собрать на трибунах Олимпийского допустимые 25% зрителей, то в Александрии квота наверняка будет выбрана полностью.

Как и Шаран, его коллега из Мариуполя Александр Бабич не сомневается в психологической готовности к плей-офф своих подопечных. Южане уважают своего соперника, но уж точно не боятся.

Поскольку путевка в финал плей-офф будет разыграна в одном матче, то в случае завершения основного времени вничью будет назначено дополнительное время, а если и оно не выявит победителя, то серия пенальти.

Победитель встретится 29 июля в финале с победителем пары Колос — Днепр-1.

Интересные факты

– Команды провели между собой 18 официальных матчей: 5 побед Александрии, 6 ничьих и 7 побед Мариуполя.

– В УПЛ в Александрии состоялось 7 поединков: 4 победы Александрии, 2 ничьи и 1 победа Мариуполя.

– Встреча на Нике станет 590-м матчем Мариуполя в чемпионатах Украины.

– Забивная серия Александрии в УПЛ продолжается с 7 декабря 2019 года: 16 матчей, 31 гол.

– Домашняя забивная серия Александрии в чемпионате насчитывает 13 матчей — 25 мячей.

– Забивная серия Мариуполя в УПЛ продолжается 7 матчей — 13 голов.

– В нынешнем сезоне команды обменялись домашними победами: в Александрии — 3:1, в Мариуполе — 2:1.

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