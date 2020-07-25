Украина

Подопечные Руслана Костышина оказались сильнее коллектива Дмитрия Михайленко.

Колос разгромил Днепр-1 и вышел в финал плей-офф за Лигу Европы.

В финале клуб из Ковалевки сыграет с победителем пары Александрия — Мариуполь. Кроме того, сезон для Днепра-1 официально завершен.

Обзор матча:

Колос — Днепр-1 4:1

Голы: Ориховский, 22, Антюх, 24, 50, Морозко, 87 — Волынец, 50 (авт.)

Колос: Волынец — Зозуля, Максименко (Парамонов, 73), Гавриш, Емец — Задоя (Петров, 53), Ориховский (Д. Костышин, 73) — Антюх, Смирный, Морозко — Лысенко (Бондаренко, 50).



Днепр-1: Клищук — Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков — Вакулко (Булеца, 62) — Хобленко, Когут, Ди Франко (Кравченко, 46), Коркишко (Тейлор, 46) — Супряга.



Предупреждения: Морозко, Задоя, Максименко, Смирный — Цуриков, Ди Франко.