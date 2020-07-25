Украина

Подопечные Александра Бабича оказались сильнее коллектива Владимира Шарана.

Мариуполь обыграл Александрию и вышел в финал плей-офф за Лигу Европы.

Это означает, что в финале азовцы сыграют против Колоса, который одолел Днепр-1 (4:1).

Обзор матча:

Александрия — Мариуполь 1:2

Голы: Безбородько, 35 — Полегенько, 28, Кащук, 83

Александрия: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Бухал, Стецьков (Пашаев, 46) — Банада (Грицук, 86), Гречишкин, Ковалец — Лучкевич (Задерака, 73), Безбородько (Ситало, 73), Третьяков (Мишенко, 89)

Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Яворский, Муравский (Тищенко, 46) — Полегенько, Федорчук (Сагуткин, 90+5), Чех (Игнатенко, 78), Корниенко — Чурко (Кащук, 78), Мишнев — Фомин (Топалов, 90+1)

Предупреждения: Фомин, Гальчук.