Украина

Экс-игрок киевлян жестко прошелся по высказыванию голкипера.

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский прокомментировал высказывание голкипера киевлян Дениса Бойко о том, что болельщикам следует поддержать назначение главного тренера Мирчи Луческу.

"Иди, бл**ь, с ним в джокер сыграй, клоун. Такую х**ню нести, псина, лишь бы не выгнали тебя. Бойко, залижи всем и останься, черт", — написал Милевский в Instagram.

Ранее сообщалось, что войти в тренерский штаб румынского специалиста в стане киевлян отказался экс-защитник Шахтера Вячеслав Шевчук.

Кроме того, бывший фулбэк "горняков" Разван Рац заявил, что у него была возможность стать игроком Динамо, но он не стал принимать подобное предложение.