Украина

Донецкий клуб расстался с двумя футболистами.

Защитник Никита Кравченко и хавбек Назар Вербный больше не являются футболистами Олимпика, сообщила пресс-служба клуба.

Кравченко перебрался в донецкий клуб зимой этого года из Динамо на правах аренды. Соответствующий договор истек. Никита провел за Олимпик 12 матчей и сделал один ассист.

Вербный также выступал за Олимпик полсезона. Он провел лишь пять матчей. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Ранее ряды Олимпика покинул голкипер Владимир Крынский, выступавший за клуб в течение двух лет.