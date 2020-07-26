Донецкий клуб расстался с двумя футболистами.
Назар Вербный, Олимпик
26 июля 2020, 18:21
Защитник Никита Кравченко и хавбек Назар Вербный больше не являются футболистами Олимпика, сообщила пресс-служба клуба.
Кравченко перебрался в донецкий клуб зимой этого года из Динамо на правах аренды. Соответствующий договор истек. Никита провел за Олимпик 12 матчей и сделал один ассист.
Вербный также выступал за Олимпик полсезона. Он провел лишь пять матчей. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Ранее ряды Олимпика покинул голкипер Владимир Крынский, выступавший за клуб в течение двух лет.