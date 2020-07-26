Защитник Никита Кравченко и хавбек Назар Вербный больше не являются футболистами Олимпика, сообщила пресс-служба клуба.

Кравченко перебрался в донецкий клуб зимой этого года из Динамо на правах аренды. Соответствующий договор истек. Никита провел за Олимпик 12 матчей и сделал один ассист.

Никита Кравченко, Олимпик

Вербный также выступал за Олимпик полсезона. Он провел лишь пять матчей. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Ранее ряды Олимпика покинул голкипер Владимир Крынский, выступавший за клуб в течение двух лет.