Украина

Нигериец работает вместе с молодежной командой киевского клуба.

Хавбек Динамо Бенито не стал уходить в десятидневный отпуск, предоставленный игрокам первой команды киевлян, сообщил официальный сайт клуба.

Вместо этого нигериец остался готовиться к новому сезону вместе с молодежной командой "бело-синих".

Бенито вышел на замену в товарищеском матче Динамо U-21 против Вереса, но спасти свою команду от поражения не сумел. Столичная команда уступила со счетом 0:1.