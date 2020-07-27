Украина

Нападающий Десны рассказал о концовке матча с луганчанами.

Десна в 32-м туре Премьер-лиги могла выиграть бронзовые медали, если бы обыграла Зарю. Однако луганчане, иногда откровенно затягивая время, сохранили счет 1:1.

"Игра была напряженная, один гол все решал. Конечно, мы хотели быть третьими, но если закончили четвертыми, то это наше место и нам есть куда расти", — рассказал форвард Десны Александр Филиппов в эфире Профутбол.

"Против луганчан играли на победу, но сил уже было очень мало. Не ощущалось, что Заря тянула время. Может быть, не все знали что Динамо проигрывало. Играли против сильного соперника, ничья — закономерный результат".

Хавбек Зари Дмитрий Иванисеня, комментируя этот матч (а луганчане в случае победы обошли бы Динамо и стали вторыми), отметил, что команде пришлось очень сложно.