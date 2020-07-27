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Полузащитник луганчан рассказал о заключительных минутах матча против Десны.

В последнем туре Премьер-лиги Заря могла обойти Динамо, но для этого ей нужно было обыгрывать Десну. Если бы луганчане пропустили, они опустились бы на четвертое место и вынуждены были пробиваться в Лигу Европы через квалификацию.

"Когда закончилась игра, ты думаешь: "А если бы забили один гол, были бы в Лиге чемпионов". А потом осознаешь, что один гол Десны — и было бы 4-е место. Перед игрой же не было такого, что тренер нам сказал играть на ничью. Мы играли на победу", — рассказал хавбек Зари Дмитрий Иванисеня Профутболу.

"Мы проигрывали 0:1, потом выпустили Громова, чтобы бежать отыгрываться. Дальше он получил травму, но мы сравняли. А Десна поняла, что им нечего терять. Было очень сложно. На 80-й они вытащили еще троих нападающих. Мы могли рискнуть, но могли и опуститься на 4-е место".

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"Я слышал, что фанаты кричали — Колос выигрывает. Я подошел к некоторым ребятам и сказал, что Колос побеждает, но знали об этом не все. Но игра так изначально складывалась, мы проигрывали, игра была очень тяжелая. Десна играла в 5 защитников".

Главный тренер Зари Виктор Скрипник, комментируя этот эпизод, отметил, что команда счастлива занятому третьему месту.