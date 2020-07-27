Украина

"Горняки" провели встречу против представителя Второй лиги Украины.

Подопечные Луиша Каштру провели товарищеский поединок против Полесья. "Горняки" продолжают подготовку к матчу Лиги Европы против Вольфсбурга.

Шахтер уверенно разгромил обыграл своего соперника с разницей в три гола.

Отметим, что 29 июля команда Луиша Каштру проведет еще один спарринг. На поле спорткомплекса Святошин "горняки" сыграют с Вересом.

Шахтер – Полесье 4:1

Голы: Майкон, 24, Бондаренко, 53, Коноплянка, 70, Тете, 80 - Задерецкий, 19



Шахтер: Пятов (к) (Трубин, 46), Болбат (Сиприано, 70), Матвиенко (Хочолава, 46), Кривцов (Бондарь, 46), Додо (Дентиньо, 64), Маркос Антонио (Сикан, 64; Мудрик, 75), Коваленко (Пихаленок, 64), Майкон (Бондаренко, 46), Тайсон (Коноплянка, 64), Марлос (Тете, 46), Мораес (Фернандо, 64).

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