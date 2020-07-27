Украина

Португалец прокомментировал спарринг с Полесьем.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру высказал свое мнение о товарищеской игре против Полесья, рассказав о дальнейшей подготовке команды в матчу Лиги Европы против Вольфсбурга.

"В принципе все процессы отработаны. На данный момент команда полностью доминирует: атака, оборона, переходы, тактические схемы. Ребята прекрасно знают, что им нужно делать, какие зоны занимать, чего мы хотим от игры, как реагируем на потерю мяча. Я доволен. Наш стиль атаки и обороны, все, что мы отрабатывали, было на поле".

"Конечно, нам бы нужны более сложные соперники. Но не это является решающим, а то, как дисциплинированно, внимательно, усердно и с большим настроем мы трудимся изо дня в день. Мы идем по определенному пути к официальному матчу".

"Есть два товарищеских поединка: один состоялся сегодня, второй проведем в среду. На зимних сборах также не было очень сложных, сильных оппонентов, и несмотря на это мы смогли обыграть Бенфику. На это я надеюсь и сейчас. Надеюсь, что команда снова покажет себя на высоком уровне", — сказал Каштру официальному сайту дончан.

Ранее сообщалось, что в общую группу команды вернулся крайний полузащитник Евгений Коноплянка.