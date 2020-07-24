Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка продолжил подготовку к Лиге Европы в обычном режиме.
Евгений Коноплянка, фото ФК Шахтер
24 июля 2020, 17:50
Евгений Коноплянка вернулся в общую группу Шахтера, готовящегося к возобновлению Лиги Европы.
"Сегодня первый день полноценно тренируюсь с командой, — цитирует полузащитника официальный сайт Шахтера. – Чувствую себя хорошо, настроение — супер, очень рад вернуться. Хоть и пропустил всего пару недель, но все равно соскучился по привычной работе".
Под руководством вернувшегося из отпуска Луиша Каштру занимались 27 футболистов. Манор Соломон, пока работает по индивидуальной программе и приступил к пробежкам.
26 и 29 июля Шахтер проведет спарринги с Полесьем и Вересом, а 5 августа в Киеве примет Вольфсбург в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.