Украина

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка продолжил подготовку к Лиге Европы в обычном режиме.

Евгений Коноплянка вернулся в общую группу Шахтера, готовящегося к возобновлению Лиги Европы.

"Сегодня первый день полноценно тренируюсь с командой, — цитирует полузащитника официальный сайт Шахтера. – Чувствую себя хорошо, настроение — супер, очень рад вернуться. Хоть и пропустил всего пару недель, но все равно соскучился по привычной работе".

Под руководством вернувшегося из отпуска Луиша Каштру занимались 27 футболистов. Манор Соломон, пока работает по индивидуальной программе и приступил к пробежкам.

26 и 29 июля

с Полесьем и Вересом, а 5 августа в Киеве примет Вольфсбург в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.