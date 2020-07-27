Украина

Защитник будет выступать в чемпионате Австрии.

Защитник Зари Евгений Чеберко, который вскоре присоединится к австрийскому ЛАСКу, опубликовал письмо к луганской команде.

"Огромное спасибо всему клубу Заря Луганск за эти 3 года. Спасибо огромное болельщикам, которые всегда нас поддерживали и дарили настоящие эмоции счастья. Спасибо огромное пацанам, которые стали для меня больше чем просто партнеры и друзья, вы стали для меня семьей".

"Спасибо вам за поддержку и помощь, когда у меня были трудные моменты. Я вас никогда не забуду. Спасибо за прекрасный сезон. Я уверен, что дальше клуб будет только развиваться и становиться только сильнее и лучше. Желаю вам успехов и пускай все лучшее будет впереди", — написал футболист в своем Instagram.

В ответ официальный Facebook Зари пожелал удачи и поблагодарил игрока за совместные выступления.