Защитник Зари перебрался в чемпионат Австрии.
Евгений Чеберко, фото ЛАСК
17 июля 2020, 15:58
Евгений Чеберко подписал контракт с ЛАСКом, сообщает официальный сайт австрийского клуба.
Срок соглашения украинского защитника составит четыре года. Предполагается, что сумма сделки составила 300 тысяч евро.
Чеберко в этом сезоне провел 32 поединка в футболке Зари во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
Отметим, что ЛАСК по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Австрии занял четвертое место.