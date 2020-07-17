Украина

Защитник Зари перебрался в чемпионат Австрии.

Евгений Чеберко подписал контракт с ЛАСКом, сообщает официальный сайт австрийского клуба.

Срок соглашения украинского защитника составит четыре года. Предполагается, что сумма сделки составила 300 тысяч евро.

Чеберко в этом сезоне провел 32 поединка в футболке Зари во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Отметим, что ЛАСК по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Австрии занял четвертое место.