Украина

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился своими планами.

Луческу сменил на посту тренера Динамо Алексея Михайличенко, который лишь чудом финишировал с клубом на втором месте в чемпионате Украины.

"В истории Динамо еще не было такого плохого периода. Они провалили сезон. Я исправлю эту негативную картину. В клубе много проблем, я буду идти рука об руку с футболистами и пытаться решить эти проблемы. Хочу, чтобы болельщики Динамо были мной довольны", — приводит слова Луческу aa.com.tr.

Таке Мирча прокомментировал мнение, что фанаты Динамо якобы будут против него.

"Болельщики смотрят на результат. Если я добьюсь хороших результатов, какие у меня могут быть проблемы с фанатами? Возможно, они злятся, ведь я много раз обыгрывал Динамо с Шахтером. Но я, само собой, буду бороться за успех Динамо".

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что Мирча Луческу себя исчерпал.