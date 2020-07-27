Украина

Лидер "бело-синих" надеется, что в этот раз команда сможет пробиться в групповой этап.

Динамо в третьем квалификационном раунде сыграет против одной из следующих пяти команд: Виктория Плзень, ПАОК, Локомотива, АЗ, Ренн и венский Рапид. В раунде плей-офф к потенциальным соперникам "бело-синих" прибавятся Гент и Бешикташ. Беньямин Вербич уверен, что все они вполне по силам киевлянам.

"Думаю, любой соперник из тех, которые нам могут попасться в третьем раунде и раунде плей-офф, являются хорошими командами, но не такими, с которыми мы не могли бы играть на равных. Конечно, будем стараться сделать все возможное чтобы пройти квалификацию. Я очень хочу впервые сыграть в Лиге чемпионов в составе Динамо", — цитирует Вербича официальный сайт клуба.

Осенью у Динамо будет весьма загруженный график из-за участия во внутренних турнирах и еврокубках.

"Да никто об этом не будет особо думать или жалеть если мы пройдем в Лигу чемпионов. Да, новый сезон будет немного необычным. Но так сложились обстоятельства, мы ничего не можем с этим поделать. Главное – показывать хорошие результаты во всех турнирах независимо от обстоятельств", — заверил Беньямин.

Пока не ясно, кто будет готовить киевлян к сезону: румынские СМИ сообщают о том, что Мирча Луческу покинул клуб. Помимо этого, они приводят слова Луческу, в которых тот объясняет причины данного решения.