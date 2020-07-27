Украина

Похоже, что румынский наставник не будет тренировать "бело-синих".

Румынское издание Gazeta Sporturilor сообщило о том, что Мирча Луческу больше не является главным тренером киевского Динамо.

Румынского специалиста объявили главным тренером киевлян лишь четыре дня назад, 23 июля. Луческу еще не успел приступить к работе с командой, ведь она находится в отпуске до 30 июля.

Ультрас Динамо в штыки восприняли это назначение, назвав его "плевком в лицо болельщикам", ведь на протяжении 12 лет Мирча тренировал донецкий Шахтер и зачастую жестко критиковал киевлян.

Примечательно, что сегодня турецкое издание aa.com.tr приводило слова Луческу, о том, что в истории Динамо еще не было такого плохого периода, но он обещает все наладить.