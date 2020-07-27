Украина

Президент киевского Динамо прокомментировал слухи об уходе тренера.

Румынское издание Gazeta Sporturilor сообщило, что Мирча Луческу покинул пост главного тренера киевского Динамо. Оно же приводит комментарий специалиста, в котором тот говорит, что не может работать во враждебной атмосфере, создаваемой болельщиками клуба.

Однако официальный сайт Динамо пока молчит, а президент клуба Игорь Суркис в комментарии Спорт-Экспрессу заверил, что ему ничего не известно об отставке Луческу.

"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", — заявил Суркис.

Только сегодня утром турецкие СМИ публиковали слова Луческу о том, что Динамо переживает плохой период, но он собирается все наладить.