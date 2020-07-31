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Football.ua предполагает, кто может заново раскрыться в Динамо из уже имеющихся футболистов, а кому придется уйти.

Назначение Мирчи Луческу в Динамо говорит все о той же глобальной проблеме клуба, которую братья Суркисы не хотят решать. Возможно, они вовсе не отдают себе отчет в том, что такая проблема существует. Приход румынского специалиста, которому 29 июля исполнилось 75 лет — это история про несистемность.

Вернемся в 2004, тогда Ахметов пригласил Мирчу Луческу в клуб не просто как тренера, но и менеджера, который вместе менеджментом выстраивал философию Шахтера. Этот проект планировался в долгую. Луческу в Динамо оказался в диаметрально противоположной ситуации. У него есть два сезона, чтобы добиться результата. Грубо говоря, Луческу пришел в квартиру, где надо сделать косметический ремонт и сдать в аренду.

Тем интереснее размышлять и о селекции клуба в летнее трансферное окно. Вряд ли Луческу купят нескольких атакующих бразильцев. И дело не столько в деньгах, сколько в том, что на их адаптацию нет времени. Сейчас никто не будет ждать пока условный Алан Патрик, который приехал в Украину в 2011 году, заиграет. Игорь Суркис в недавнем интервью ТаТоТаке заявил, что Динамо намерено усилить три позиции — центральный защитник, центральный полузащитник, которого президент охарактеризовал как “box-to-box” и форвард. Устроят ли Луческу те кандидатуры, которых вели динамовские селекционеры?

На вчерашней пресс-конференции главный тренер Динамо заявил, что усиления, если они и будут, то будут лишь точечные. Президент клуба также отметил, что трансферный вопрос в разговоре с тренером еще не поднимался.

Ну и не забываем о том векторе, который якобы выбрали в клубе — развитие молодых футболистов. Кстати, на "талантливой и перспективной молодежи" Луческу несколько раз акцентировал свое внимание. На первой тренировке Динамо под руководством 75-летнего румынского специалиста присутствовало 28 футболистов, среди которых были и вернувшиеся из аренды Ахмед Алибеков, Богдан Леднев и Александр Тымчик.

Football.ua предполагает, кто может заново раскрыться в Динамо из уже имеющихся футболистов, а кого попросят на выход.

Михайличенко, как и Хацкевич, предпочитал использовать 15-16 игроков практически во всех матчах. Как итог, есть обойма футболистов, которые получали мало или очень-очень мало игрового времени.

“На мой взгляд, есть много статистов в команде. Нужно наводить порядок. В Динамо Киев обойма должна составлять 18-20 человек, любой из них должен выходить на поле и выполнять, что он должен. Но не всегда это получается”, — последние слова Алексея Михайличенко в Динамо.

Кто эти “статисты”? Давайте начнем с тех, кто может "заново родиться" в Динамо.

Николай Шапаренко. 15 матчей, 719 минут, (в среднем около 47 минут за матч) один гол и ноль ассистов.

Шапаренко вспышками играл при Хацкевиче и, как мы видим, играл очень мало при Михайличенко. В последних матчах тренерский штаб и вовсе выпускал Николая на позиции центрального полузащитника.

Луческу в своих командах строил 4-2-3-1 с так называемой “десяткой” на поле. В Шахтере в разные времена такими футболистам были Жадсон и Алекс Тейшейра, в Зените — бывший игрок Днепра Жулиано. Здесь речь не идет о сравнении Шапаренко с вышеперечисленными футболистами в плане класса или какого-то мастерства, но у Николая есть необходимый набор качеств для этой позиции: умение отдать последний пас, сыграть нестандартно на ограниченном пространстве. Возможно, именно методы Луческу позволят Шапаренко выйти на другой уровень.

Миккель Дуэлунд. 8 матчей, 232 минуты (в среднем 29 минут за игру), без результативных действий в УПЛ (!).

Датчанин лишь недавно восстановился от своих травм и после карантина казалось вот-вот и пойдет. Мы не забываем о его двух голах в Кубке с Минаем, но после того матча Дуэлунд во время редких выходов на замену так и ничего не показал. Атакующий полузащитник даже не скрывал своей радости, узнав новость об уходе Михайличенко. Бывшему тренеру Динамо попросту не нужен был футболист с таким набором качеств.

Дуэлунд может быть главным конкурентом Шапаренко за место на поле. Датчанин где-то похож по манере игры на Николая: способен отдать обостряющий пас, обыграть один в один, но, возможно, более атлетичен.

Для Миккеля приход Луческу может стать очередным шансом.

Фран Соль. 13 матчей, 476 минут (в среднем 36 минут за игру), один гол и один ассист.

Тренерский штаб Михайличенко списал Франа Соля. Испанец последний раз выходил на поле в кубковом матче с Минаем, а в заключительных играх сезона и вовсе не попадал в заявку. О том, что Соль не подходит Динамо говорил и Суркис.

“У Соля не сложилось. Он же квалифицированный взрослый футболист. Мне кажется, что шанс ему давали, но у него не получается. Если по нему будет предложение, естественно, будем расставаться”.

Однако приход Луческу может стать последним шансом для Соля в Киеве. Почему? Одна из характеристик, которую дал Солю Хацкевич — это “игрок штрафной”. Так называемый “финишер” был у Луческу везде. Если же Соль и Луческу сойдутся характерами, то Соль будет важнейшей фигурой в составе Динамо.

Мохаммед Кадири: 15 матчей, 878 минут (58 минут в среднем за игру), один ассист.

Кадири, наверное, первый кандидат "на выход" при любом тренере. В лице ганца Александр Хацкевич видел надежного опорника, который будет таким себе Огненом Вукоевичем. Но... Кадири оказался футболистом попросту не того уровня. Мохаммед не скоростной игрок, не участвует в билд-апе команды (в матче с Колосом ему вообще не давали пас), и не показал каких-то сверх качеств в оборонительных действиях (отборы/перехваты). Ко всему прочему, Кадири постоянно ошибается в выборе позиции.

По версии Transfermarkt, трансфер Кадири обошелся Динамо в полтора миллиона евро.

Поговорим о ребятах, которые вернулись или еще вернутся из аренды.

Александр Тымчик (аренда в Заре) 30 матчей, 2397 минут (в среднем 79 минут за игру), два ассиста.

Тымчик в Заре был безальтернативной опцией для Виктора Скрипника на правом фланге обороны. Сейчас же ему предстоит соперничать с Томашем Кендзерой и Александром Караваевым.

Наверняка Луческу будет играть с крайними защитниками, которые активно подключаются вперед. Одной из их главных функций при поддержании атаки — передачи из флангов в центр. Точность навесных передач у Тымчика в минувшем сезоне — около 25%. Еще один важный показатель — это передачи в штрафную площадь и здесь речь не только о навесах. В среднем Александр выполняет 5,5 таких передач с точностью около 43%. Мягко говоря показатели не самые выдающиеся. Тем не менее, все зависит от модели игры, в которую Тымчика поместит Луческу. Если поместит.

Как нам кажется, на позиции правого защитника у команды явный перебор. Вряд ли Тымчика отправят в аренду снова, а вот от кого-то из пары Кендзера-Караваев клуб, скорее всего, избавится. Кендзера была основным правым защитником в минувших сезонах, но, возможно, Суркис захочет разгрузить зарплатную ведомость.

Богдан Леднев (аренда в Заре) 27 матчей, 1919 минут (71 минута в среднем за матч), 11 голов и два ассиста.

Игорь Суркис несколько раз лично анонсировал возвращение Леднева и Тымчика. Видимо, президент Динамо находился под огромнейшим впечатлением от игры этих футболистов в Заре. Богдан — атакующий полузащитник, которому предстоит бороться за место в составе с Шапаренко, Дуэлундом и, возможно, Буяльским, который играл на этой позиции при Михайличенко.

Леднев заставил говорить о себе в болельщицкой среде благодаря своим ударам издали. Бил он действительно много, но вот с точностью были проблемы. Динамо даже при Михайличенко не так часто било из-за пределов штрафной площади. При Луческу тем более ему не разрешат часто бить издали. Богдану предстоит либо адаптироваться к новым условиям и требованиям, либо же искать новый клуб.

Жерсон Родригес (аренда в Анкарагюджю) 11 матчей, 974 минуты (в среднем 88 минут за игру), 6 голов и два ассиста.



Судьба Жерсона Родригеса не только в Динамо, но и где-либо под большим вопросом. С одной стороны Жерсон обладает неплохим набором качеств, а с другой — его характер и выходки портят микроклимат уже не в одном коллективе. Если в Динамо он поссорился с Михайличенко, о чем публично сожалел, то в турецком Анкарагюджю устроил драку с партнером по команде.

Луческу конечно же не привыкать работать с футболистами со сложным характером, однако взамен румынский специалист требует качество игры.

Ситуации с Жерсоном выглядит и вовсе непонятной. Захочет ли руководством Динамо продолжать с ним сотрудничество? Правда, агент футболиста в комментарии Football.ua заявил, что Родригес возвращается в Киев и хочет помочь Динамо квалифицироваться в Лигу чемпионов. Тем не менее, на первой тренировке команды после отпуска его не было.

Мы забыли еще упомянуть о Денисе Гармаше. Вы только представьте Дениса в роли подопечного Луческу. Нет, это и вовсе из мира фантастики.

Football.ua