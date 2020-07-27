Украина

Похоже, люксембуржец намерен во второй раз попробовать закрепиться в Киеве.

Вингер Динамо Жерсон Родригес постарается проявить себя под началом Мирчи Луческу в составе "бело-синих", уверяет агент игрока Ахмед Нума.

"Родригес хочет помочь Динамо выйти в групповой этап Лиги чемпионов", — заявил Нума Football.ua.

По информации турецких СМИ, Жерсон отклонил "очень привлекательное" предложение от новичка Суперлиги Эрзурумспора.

Вторую часть сезона-2019/20 Родригес провел в аренде в Анкарагюджю, забив шесть голов и сделав два ассиста. Кроме того, он подрался с капитаном команды Анте Кулушичем, из-за чего клуб досрочно расторг с ним контракт.