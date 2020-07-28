Итальянский специалист станет помощником румынского наставника.
Фото: gianlucadimarzio.com
28 июля 2020, 18:35
Диего Лонго войдет в тренерский штаб Динамо, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Примечательно, что 44-летний специалист работал с сыном Мирчи Разваном Луческу в ПАОК, а также помогал в Аль-Хиляле.
Кроме того, Лонго был помощником главного тренера сборной Румынии. Луческу пригласил в Динамо Диего и тот принял его предложение.
Ранее сообщалось, что Динамо интересуется полузащитником Крыльев Советов.