Украина

Итальянский специалист станет помощником румынского наставника.

Диего Лонго войдет в тренерский штаб Динамо, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Примечательно, что 44-летний специалист работал с сыном Мирчи Разваном Луческу в ПАОК, а также помогал в Аль-Хиляле.

Кроме того, Лонго был помощником главного тренера сборной Румынии. Луческу пригласил в Динамо Диего и тот принял его предложение.

Ранее сообщалось, что Динамо интересуется полузащитником Крыльев Советов.