Киевляне начали работу на трансферном рынке.
Антон Зиньковский, getty images
28 июля 2020, 15:59
Динамо заинтересовано в подписании полузащитника Крыльев Советов Антона Зиньковского, сообщает Спорт-Экспресс.
Источник утверждает, что у игрока в контракте прописана сумма отступных — чуть менее миллиона долларов.
Россиянин в этом сезоне отыграл 28 поединков, в которых отметился восемью результативными передачами.
Отметим, что также интерес к игроку проявляют Краснодар и Зенит, который считается фаворитом.