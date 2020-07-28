Украина

Киевляне начали работу на трансферном рынке.

Динамо заинтересовано в подписании полузащитника Крыльев Советов Антона Зиньковского, сообщает Спорт-Экспресс.

Источник утверждает, что у игрока в контракте прописана сумма отступных — чуть менее миллиона долларов.

Россиянин в этом сезоне отыграл 28 поединков, в которых отметился восемью результативными передачами.

Отметим, что также интерес к игроку проявляют Краснодар и Зенит, который считается фаворитом.