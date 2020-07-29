Украина

Сегодня экс-тренеру "горняков" и наставнику Динамо исполнилось 75 лет.

Шахтер поздравил с днем рождения своего бывшего главного тренера, легендарного Мирчу Луческу.

"ФК Шахтер поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце", — говорится в заявлении "горняков".

Мирча Луческу работал с Шахтером с 2004 по 2016 год. Он выиграл с "оранжево-черными" 22 трофея, среди которых Кубок УЕФА и восемь побед в чемпионате Украины.

23 июля Мирчу назначили на пост главного тренера Динамо Киев, что вызвало недовольство со стороны ультрас "бело-синих", а также откровения из стана донецкого клуба о том, что Луческу хотел вернуться в Шахтер, но ему отказали.