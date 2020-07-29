Украина

Стал известен состав донецкого клуба на товарищескую игру с Вересом.

Луиш Каштру определился с 11 футболистами, которые выйдут в основе в товарищеской встрече с Вересом.

Отметим, что проблемную после травмы Исмаили позицию левого защитника португалец решил закрыть Николаем Матвиенко, которого раньше использовал в центре обороны. В начале карьеры Николай действовал на этой позиции в Карпатах и Ворскле.

Полностью состав Шахтера выглядит так: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Майкон, Маркос — Коваленко, Марлос, Тайсон – Мораес.

Матч Шахтер – Верес начнется в 10:30 сегодня. Посмотреть трансляцию игры можно на Шахтер ТВ.