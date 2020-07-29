Украина

Киевляне опубликовали коллективное поздравление тренера от лица президента клуба Игоря Суркиса и капитана Сергея Сидорчука.

Новый тренер Динамо Мирча Луческу празднует сегодня свой 75-й день рождения. В связи с этим официальный сайт Динамо опубликовал поздравление Луческу, используя высокий стиль речи. Приводим ниже текст поздравления:

Уважаемый Мирча!

Сердечно поздравляя Вас с юбилеем, отдаем должное Мастеру футбольного дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности.

Приверженец зрелищной, искрометной игры, Вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, содействуя его развитию и укреплению международного авторитета. Призовая витрина донецкого Шахтера – лучшее тому подтверждение.

Надеемся, что Ваши опыт и мастерство, житейская и футбольная мудрость так же успешно найдут возможности для плодотворной реализации и в киевском Динамо, способствуя возвращению клубу его заслуженного статуса.

Вдохновения Вам, дорогой юбиляр, взаимопонимания внутри коллектива, остроты мысли и творческого полета, приверженности Фортуны. А в жизни – мира и гармонии, личного и семейного счастья, благополучия, здоровья, удачи и Божьей благодати!

С уважением,

президент ФК Динамо Киев Игорь Суркис,

капитан команды Сергей Сидорчук.

Шахтер также поздравил своего бывшего тренера, пожелав, чтобы его всегда окружали преданные друзья и близкие люди.