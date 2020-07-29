Фанаты остались недовольны тем, что Луческу сохранил свой пост.
Игорь Суркис, фото Динамо
29 июля 2020, 11:20
Вчера, 28-го июля, главный тренер Динамо Мирча Луческу возложил цветы перед памятником легендарному наставнику киевлян Валерию Лобановскому.
Примечательно, что параллельно с этим на территории стадиона Динамо болельщики протестовали против назначения румынского специалиста тренером команды, а также против политики, проводимой в клубе Игорем Суркисом.
Ультрас "бело-синих" продолжают требовать, чтобы Луческу все-таки покинул пост менеджера команды. Кроме того, фанаты не хотят видеть во главе клуба Суркиса.