Украина

Фанаты остались недовольны тем, что Луческу сохранил свой пост.

Вчера, 28-го июля, главный тренер Динамо Мирча Луческу возложил цветы перед памятником легендарному наставнику киевлян Валерию Лобановскому.

Примечательно, что параллельно с этим на территории стадиона Динамо болельщики протестовали против назначения румынского специалиста тренером команды, а также против политики, проводимой в клубе Игорем Суркисом.

Ультрас "бело-синих" продолжают требовать, чтобы Луческу все-таки покинул пост менеджера команды. Кроме того, фанаты не хотят видеть во главе клуба Суркиса.