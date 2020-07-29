Украина

Олег Лысак подвел итог сезона для полтавчан.

Вице-президент Ворсклы Олег Лысак высказал свое мнение о прошедшем сезоне, в котором полтавчане достигли финала Кубка Украины.

"Мы хотели бы побороться за еврокубковую зону, но есть много факторов, которые влияют на все это. В первую очередь, мы ставим перед собой цель доукомплектовать команду. Если мы хорошо поработаем на трансферном рынке, футболисты, которые придут, будут удовлетворять главного тренера, тогда мы сможем говорить более уверенно о конкретных местах в турнирной таблице.

"Мы минувший сезон так и планировали. Конечно, м не рассчитывали, что пройдем до финала Кубка Украины. В принципе, мы спокойно относились к той таблице, которая была у нас. Можно было побороться за 7-8 места, которые позволяли стыковые игры сыграть.

"После финала Кубка мы поняли, что можем просто добить ребят. Поэтому мы решили дать возможность молодежи доиграть этот чемпионат", — сказал Лысак в эфир телеканалов Футбол.

Ранее полтавчане сообщили, когда команда вернется с отпуска и начнет подготовку к новому сезону.