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Менеджер "горняков" подвел итог спаррингу против Вереса.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру высказал свое мнение об игре против Вереса (2:0), а также прокомментировал будущее противостояние против Вольфсбурга.

"В игре реализовали свои принципы. Сейчас начнется решающая неделя: подходим к очередному матчу – целевому в сезоне. Сегодня нужно было провести подготовительный поединок, чтобы на поле были все принципы, которые мы отрабатывали".

"Нам не так часто удавалось проникать в последнюю треть – возможно, нужно было это делать больше. До этого момента мы достаточно хорошо себя показывали. Надеемся, за неделю до встречи с Вольфсбургом прибавим в вопросах, касающихся состояния и атакующей игры. Подходим к матчу с большим оптимизмом. Это часть нашего пути".

"Прежде всего думаем о поединке с Вольфсбургом, ни в коем случае не забывая о главной цели – возможности пройти в финал. Но сейчас не нужно об этом думать. Необходимо очень уважительно рассматривать Вольфсбург и понимать, что это компетентная команда. Факторы успеха? Это то, как мы будем подходить к каждой игре".

"Должны рассматривать любой матч как очень и очень сложный. Нам противостоит представитель Бундеслиги, одного из пяти ведущих европейских чемпионатов. В Вольфсбурге есть футболисты, которые могут разрешить исход игры в любой момент. Однако мы сейчас больше смотрим на себя, прекрасно зная, на что способен соперник. Понимаем, что вероятность пройти в 1/4 финала есть как у Шахтера, так и у Вольфсбурга", — сказал Каштру официальному сайту дончан.

Ранее Шахтер поздравил с 75-летием нынешнего главного тренера Динамо Мирчу Луческу.