Украина

Совладелец львовян прокомментировал уход главного тренера.

Роман Санжар покинул Карпаты после почти год сотрудничества. Олег Смалийчук поблагодарил тренера за работу.

"Сегодня, когда Карпаты по итогам сезона понизились в классе, наши дороги расходятся, но будущее полно неожиданностей. По итогам этого этапа могу только поблагодарить Романа Санжара и его тренерский штаб. Поблагодарить за фанатичное упорство и стремление поднять команду со дна, за стойкость, терпение, мужество, упорную работу с молодежью и готовность вопреки имеющимся проблемам работать с командой до конца.

Эти качества многое стоят в футболе, и заслуживают максимальное уважение. Именно в тяжелой минуте становится понятно — кто есть кто. За непродолжительное время нашего знакомства начал уважать Романа за человеческие качества и профессионализм, и от всей души желаю тренеру дальнейших успехов и прогресса. Дальше — будет!", — приводит слова Смалийчука официальный сайт Карпат.

Напомним, что Карпаты попросили второго совладельца поддержать клуб или продать свою долю.