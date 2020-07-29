Украина 29 июля 2020, 18:49 Санжар покинул Карпаты Львовский клуб остался без главного тренера. Роман Санжар, фото Карпаты 29 июля 2020, 18:49 Роман Санжар и Карпаты прекратили сотрудничество, сообщает официальный сайт львовского клуба. Украинский специалист работал со "львами" с 3-го сентября 2019 года. Карпаты провели 24 поединка, за которых набрали 15 баллов. Напомним, что львовяне испытывали финансовые трудности и не прибыли на два матча УПЛ, за что их исключили из лиги. Люди Роман Санжар Команды Карпаты Источники ФК Карпаты Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте