Украина

Уже бывший главный тренер приазовцев прокомментировал игру против Колоса.

Александр Бабич объявил о расставании с Мариуполем после проигранного матча Колосу со счетом 0:1.

"Комментировать матч я не буду. Поздравляю Колос с выходом в квалификацию Лиги Европы. Мы не отходили от своей игры. Это самое главное. Я очень благодарен ребятам за их отношение по ходу всего сезона. Я благодарен ребятам за все три сезона. Эти три сезона были счастливыми. За это время мы стали сильнее. Я благодарен руководству и нашим болельщикам. Наша история под названием ФК Мариуполь заканчивается. Но начинается, дай Бог, новая.

Я хотел бы поблагодарить наших футболистов за сегодняшнюю игру. Те люди, кто разбирается в футболе, все поняли. Мы до конца играли в свою игру, придерживались нашей стратегии.

Я очень рад, что работал с таким коллективом. У нас заканчиваются контракты. Мы все ждем новых вызовов. Надо двигаться дальше. Эти три года были очень плодотворными. Будем откровенны – сегодня мы понимали, что для удачного результата надо было забивать 2, а то и 3 гола", — приводит слова Бабича официальный сайт Мариуполя.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча поединка Колос — Мариуполь.