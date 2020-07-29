Украина

Намерение создать праздник для болельщиков оказалось фантастической возможностью накрутки для спекулянтов.

Все билеты на финал плей-офф за Лигу Европы между Колосом и Мариуполем были распроданы по цене в 1 (одну) гривну.

Однако на практике это не означает, что на футбол сегодня придут 17 625 зрителей (максимальная разрешенная вместимость Олимпийского в условиях коронавируса). Часть билетов ожидаемо оказалась в руках спекулянтов, которые продают их через платформы объявлений в Интернете.

Стоимость приобретенных за одну гривну билетов варьируется от 49 до 150 гривен.

Все билеты содержат персональные данные: фамилию, имя, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона.

Победитель матча получит право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Игра начнется в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матч Колос – Мариуполь.