Украина

Сегодня киевляне представлять румынского специалиста в качестве главного тренера.

Сегодня, 30-го июля, в 12:00 по киевскому времени состоится официальная презентация Мирчи Луческу в качестве нового главного тренера киевского Динамо.

Примечательно, что презентация будет проходить в онлайн формате из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса в Украине.

Напомним, против назначения румынского специалиста менеджером команды выступают ультрас клуба, которые устроили акцию протеста около стадиона Динамо.