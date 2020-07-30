Украина

Президент Динамо представил Мирчу Луческу своей команде.

Игорь Суркис поздравил Мирчу Луческу с 75-летием и представил его игрокам Динамо.

"Луческу хочет трофеев. Но трофеев не для себя, а, прежде всего, для вас! Я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. А теперь он пришел к нам чтобы обыгрывать уже тех, с кем он построил систему, команду".

"Мы с ним много говорили – система есть, но теперь нужна ваша воля, чтобы вы работали как следует в тренировочном процессе и воплощали эту работу в результат на футбольном поле".

"Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго!", — приводит слова Игоря Суркиса официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Луческу провел первую тренировку в Динамо.