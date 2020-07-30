Украина 30 июля 2020, 20:59 Луческу провел первую тренировку в Динамо Румынский специалист начал тренировочный процесс в составе "бело-синих". Фото: ФК Динамо 30 июля 2020, 20:59 На прошлой неделе, 23 июля, Мирча Луческу официально стал главным тренером Динамо. Сегодня, 30 июля, 75-летний специалист провел первую тренировку с новой командой. Также румынский наставник обратился со вступительной речью к футболистам. Ранее сообщалось, что игроки Динамо вышли из отпуска и прошли медобследование. Люди Мирча Луческу Команды Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте