Украина

Румынский специалист начал тренировочный процесс в составе "бело-синих".

На прошлой неделе, 23 июля, Мирча Луческу официально стал главным тренером Динамо.

Сегодня, 30 июля, 75-летний специалист провел первую тренировку с новой командой. Также румынский наставник обратился со вступительной речью к футболистам.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо вышли из отпуска и прошли медобследование.