Украина

Защитник киевлян рассказал о возвращении в расположение "бело-синих", а также о тренировках под руководством нового наставника.

Динамо вышло из отпуска после десятидневного отпуска и провело первую тренировку под руководством нового тренера Мирчи Луческу.

"Думаю, форму не потеряли, так как был короткий отпуск. Лишнего веса нет, все в норме, процент жира тоже", — рассказал Александр Тымчик официальному сайту клуба .

"Настроение после отпуска отличное, с ребятами собрались, шутили, все хорошо. Рад, что вернулся в Динамо. Осталось закрепиться, проявить себя. Думаю, сборы точно буду проводить с командой, а там посмотрим".

Также Александра попросили рассказать, как ему работа под началом Мирчи Луческу.

"Невероятные впечатления от тренировки под таким руководством. Было много беговой работы. Перед чемпионатом именно такие нагрузки и нужны. Сегодня тренировка состояла из бега, упражнений с мячом, игровых серий", — рассказал Тымчик.