Украина

Датский футболист прокомментировал первую тренировку с Луческу.

Нападающий Динамо Миккель Дуэлунд высказал свое мнение о старте работе с главным тренером команды Мирчей Луческу.

"У нас была очень хорошая и в то же время нелегкая тренировка. Наверное, в моей карьере еще не было таких тяжелых тренировок в первый день после отпуска. Мы провели на поле практически два часа. Но все отлично, хоть мы и выглядели немного уставшими, но это очень хорошее чувство".

"Уверен, у всех ребят сейчас отличный настрой на работу. Есть что доказывать тренеру, которого уважают во всем футбольном мире. Теперь наше дело – усердно работать и, думаю, через какое-то время наша команда покажет хороший прогресс".

"Пока рано говорить что-либо конкретное, мы только познакомились, позади первый тренировочный день. Но вне всяких сомнений он прекрасный тренер. Это доказывают и его титулы. Он точно тот человек, которого все будут слушать. И ему точно есть, чему нас научить. Это чувствуется с первого дня нашей совместной работы", — сказал Дуэлунд официальному сайту Динамо.

Также своими впечатлениями о первой тренировку поделился защитник киевлян Александр Тымчик.