Украина

Команда Игоря Климовского начинает подготовку к новому сезону.

Донецкий Олимпик определился с первым спарринг-партнером. Уже 1 августа команда сыграет против Полесья, сообщает пресс-служба дончан.

Полесье по итогам сезона-2020/21 завоевало право выступать в Первой лиге.

Олимпик финишировал на 9-м месте в Премьер-лиге. Клуб уже расстался с пятью футболистами, а также подписал экс-форварда Карпат Кирилла Кириленко.