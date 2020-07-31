Украина 31 июля 2020, 10:18 Олимпик сыграет с Полесьем Команда Игоря Климовского начинает подготовку к новому сезону. ФК Олимпик 31 июля 2020, 10:18 Донецкий Олимпик определился с первым спарринг-партнером. Уже 1 августа команда сыграет против Полесья, сообщает пресс-служба дончан. Полесье по итогам сезона-2020/21 завоевало право выступать в Первой лиге. Олимпик финишировал на 9-м месте в Премьер-лиге. Клуб уже расстался с пятью футболистами, а также подписал экс-форварда Карпат Кирилла Кириленко. Команды Олимпик Полесье Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте