Донецкий клуб продолжает расставаться с футболистами.
Балашов и Ксенз, Олимпик
27 июля 2020, 17:02
Защитник Павел Ксенз и вингер Виталий Балашов больше не являются игроками Олимпика, сообщила пресс-служба клуба.
Контракты обоих игроков истекли и стороны решили не подписывать новые соглашения. Павел и Виталий выступали за дончан с лета 2018 года.
Ксенз провел в составе Олимпика 56 игр, отметившись двумя ассистами, а Балашов забил 5 голов и сделал 11 результативных передач в 52 матчах.
Ранее Олимпик покинули вратарь Владимир Крынский, защитник Никита Кравченко и хавбек Назар Вербный.