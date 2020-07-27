Украина

Донецкий клуб продолжает расставаться с футболистами.

Защитник Павел Ксенз и вингер Виталий Балашов больше не являются игроками Олимпика, сообщила пресс-служба клуба.

Контракты обоих игроков истекли и стороны решили не подписывать новые соглашения. Павел и Виталий выступали за дончан с лета 2018 года.

Ксенз провел в составе Олимпика 56 игр, отметившись двумя ассистами, а Балашов забил 5 голов и сделал 11 результативных передач в 52 матчах.

Ранее Олимпик покинули вратарь Владимир Крынский, защитник Никита Кравченко и хавбек Назар Вербный.