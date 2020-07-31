Украина

Опытный защитник продолжит карьеру в другом месте.

Сергей Яворский получил статус свободного агента. Его контракт с Мариуполем истек и стороны решили не продлевать сотрудничество, сообщил официальный сайт клуба.

Яворский впервые присоединился к Мариуполю еще летом 2007 года, перейдя из Шахтера на правах аренды. После этого он с перерывами на Оболонь и Тобол провел в клубе 10 сезонов.

На счету Сергея 228 матчей за Мариуполь во всех турнирах, в которых он забил восемь голов.

Также Мариуполь покинул еще один старожил команды, Руслан Фомин. 34-летний нападающий получил статус свободного агента и намерен подыскать себе новый клуб.