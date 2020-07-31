Украина

Львовяне лишились еще ряда футболистов.

Завершился срок аренды голкипера львовских Карпат Олега Кудрика, сообщает официальный Facebook львовской команды.

Напомним, 23-летний воспитанник львовского футбола, вратарь донецкого Шахтера пополнил состав "зеленых львов" в конце июня 2019 года. С тех пор Олег 11 раз выходил в стартовом составе Карпат.

Также подошли к концу сроки контрактов Владимира Танчика и Геннадия Пасич. Оба игрока присоединились к Карпатам во время зимних межсезонных сборов. В активе Пасича четыре проведенных поединка в составе команды, у Танчика — два матча.

Ранее сообщалось, что клуб покинул главный тренер главный тренер команды Роман Санжар.