Украина

Экс-наставник Мариуполя высказался о поражении в финале плей-офф за путевку в Лигу Европы.

Мариуполь минимально проиграл Колосу в финале плей-офф за путевку в Лигу Европы из-за единственного гола Дениса Антюха. После этого стан "азовцев" покинул главный тренер Александр Бабич спустя почти три года совместного сотрудничества. Украинский специалист прокомментировал поражение в данном противостоянии.

"Очень сильно расстроились. Мечтали и верили в то, что можем вытащить сезон и выполнить задачу, пробившись в квалификационный раунд Лиги Европы. Я очень благодарен ребятам. Да, еще в начале сезона понимали, что могут быть проблемы. Тогда много футболистов ушло, а на их замену пришли другие исполнители, поэтому понимали, что будет спад".

"Не скажу, что удивлен (проходу Колоса — прим ред.). Я горд. После игры сказал ребятам слова благодарности, поскольку, не имея контрактов, не понимая, что будет дальше, играя на уколах, парни полностью отдали себя на футбольном поле. Кто играл с травмой? Это Фомин, Мишнев, Чурков, Яворский. У них были небольшие проблемы, но они сказали, что готовы сыграть на уколах. Это говорит о многом".

"Прежде всего нам не удалось забить. В этой игре нас обыграл не Колос, а президент Колоса. Нам такого президента не хватило. Все видели, что была равная игра, и в подобных матчах победителя определяют детали. Когда нашему вратарю разбивают голову и даже не дают желтую карточку. Ну это о чем-то говорит", — сказал Александр Бабич в эфире программы Футбольный формат на Экспрессо ТВ.

Напомним, ранее Александр Бабич признался, что может возглавить луганскую Зарю, если Виктор Скрипник в конечном итоге покинет пост главного тренера ради работы в другом клубе.