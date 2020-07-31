Украина

Хавбек Колоса высказался о победе над Мариуполем в финале плей-офф за путевку в квалификационный раунд Лиги Европы.

Мариуполь минимально проиграл Колосу в финале плей-офф за путевку в Лигу Европы из-за единственного гола Дениса Антюха. Капитан ковалевского клуба Вадим Милько поделился эмоциями после сенсационного триумфа своей команды.

"Если честно, до сих пор сложно в это поверить, но в то же время, мы реально это заслужили. Все это видели. Очень рад, что нас полюбили не только болельщики Колоса, а и те, кто даже не знал о существовании такой команды. Видно, какая была поддержка, и как люди за нас переживали. Эмоции просто переполняют".

"Президент сказал, что он от нас в шоке. Все были настолько опустошенные после победы, и, наверное, только на следующий день поняли, что вообще произошло".

"Игра была кубковая. Много стыков, много борьбы. Наверное, мы больше хотели этого. Мариуполь уже дважды играл в Лиге Европы, а мы еще ни разу. Загадывать далеко не хочется. Нужно немножко отдохнуть, потому что сезон получился скомканный и долгий из-за карантина. Отдохнем и вперед с новыми силами", — заявил Милько в эфире программы Футбольный формат на Экспрессо ТВ.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча поединка Колос — Мариуполь.