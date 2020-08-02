Украина

Наставник Десны признался, что его клуб может освежить состав, при этом обратных переходов не планируется.

У некоторых футболистов Десны контракты подходят к своему завершению. Среди тех, кто может покинуть черниговский клуб, называются Денис Фаворов, Андрей Гитченко, Максим Имереков и Артур Западня.

На третье августа запланированы переговоры с футболистами о продлении соглашений, и главный тренер Десны Александр Рябоконь надеется сохранить всех своих подопечных, при этом не исключает подписание нескольких новичков.

"Я надеюсь, что все футболисты останутся. Возможно, один или два человека присоединятся к команде в качестве новичков, ведь всегда нужно свежая кровь. Сейчас мы работаем в этом направлении. С кем-то уже договорились, с кем-то идет процесс переговоров".

"Лично мне никто не сообщал о желании перейти в другой клуб. Все хотят дойти до каких-то высот. Если брать во внимание Первую лигу и Вторую лигу, то мы движемся в правильном направлении вверх", — заявил Рябоконь в программе Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что Десна договорилась с Шахтером о продлении арендного соглашения защитника Ефима Конопли.